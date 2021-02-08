Назван тревожный признак будущей неизлечимой болезни

Пожилые люди, у которых наблюдается повышенное давление ночью относительно дневного, подвергаются дополнительному риску развития болезни Альцгеймера — неизлечимой и смертельной формы деменции, при которой разрушается мозговая ткань. К такому выводу пришли шведские исследователи, опубликовавшие статью в журнале Hypertension.

Известно, что соотношение между дневным и ночным показателями систолического давления может служить предиктором будущих проблем со здоровьем, включая снижение умственных способностей. У здоровых людей давление ночью снижается (это явление называется диппингом) на 10-20 процентов, а снижение менее 10 процентов (нон-диппинг) врачи называют тревожным признаком, указывающим на высокий риск неблагоприятного события со стороны сердечно-сосудистой системы.

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В новой работе ученые попытались связать с возможными заболеваниями не только небольшое падение давления, но и, наоборот, его более высокие показатели ночью (обратный диппинг). Они проанализировали данные о примерно тысяче пожилых мужчин-шведов старше 60 лет, чье здоровье врачи отслеживали как минимум 24 года. Круглосуточный амбулаторный мониторинг кровяного давления проводился в среднем возрасте 71 года и 77,6 года. Заболеваемость деменцией была определена исходя из истории болезни пациентов и подтверждена двумя опытными гериатрами.

Высокое соотношение систолического давления ночью и днем оказалось связано с увеличением среднего риска любой деменции в 1,64 раза и болезни Альцгеймера в 1,67 раза. Наоборот, нон-диппинг не повышал вероятность когнитивных нарушений.

По словам ученых, предстоит выяснить, могут ли препараты, снижающие ночное давление ниже дневного уровня, существенно сдержать развитие деменции в будущем.