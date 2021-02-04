Употребление очищенного зерна оказалось опасным для жизни

Употребление в пищу переработанного (очищенного) зерна оказалось опасным для жизни. К такому выводу пришли ученые, результаты их исследования публикует журнал BMJ.

Выяснилось, что частое употребление такого зерна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с неочищенным зерном и цельнозерновыми продуктами. По данным исследований, последние содержат больше пищевых волокон, витаминов, минералов и жирных кислот, чем очищенные зерна.

Ученые на протяжении 9,4 года наблюдали за 137 130 людьми из в возрасте от 35 до 70 лет. Результаты показали, что те люди, кто ел 359 и более граммов очищенных зерен в день, подвергались риску смерти на 27 процентов больше, а риску заболеваний сердца — на 33 процента. Кроме того, у тех, кто ел больше очищенных зерен, было повышено кровяное давление.

При этом авторы работы исследовали белый рис отдельно от других культур, так как 60 процентов испытуемых проживают в Азии. Выяснилось, что употребление очищенного белого риса не влияет на шансы умереть. Отмечается, что в среднем люди восполняют около половины дневной порции калорий с помощью зерен. В странах Африки и Южной Азии этот показатель достигает 70 процентов.