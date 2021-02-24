Орехи оказались спасением от преждевременной смерти

Употребление большого количества растительного белка в орехах спасает от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции у женщин старше 50 лет. К такому выводу пришли специалисты, опубликовавшие результаты исследования в Journal of the American Heart Association.

Ученые проанализировали данные о более чем 100 тысячах женщин 50-79 лет в постменопаузе, которые приняли участие в национальном исследовании Women's Health Initiative в 1993-1998 годах. Добровольцы заполняли анкеты о диете, отмечая, как часто они ели яйца, молочные продукты, птицу, красное мясо, рыбу, моллюсков и растительные белки, содержащиеся в тофу, орехах, бобах и горохе. За период наблюдения, продлившегося до февраля 2017 года, было зафиксировано 25 976 случаев смерти (6993 от сердечно-сосудистых заболеваний, еще 7516 — от рака, и 2734 — от деменции).

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Исследователи разделили испытуемых на пять равных групп (квинтили) в зависимости от уровня потребления животного, а также растительного белка. Средняя доля энергии, извлекаемой из животного белка, составила 7,5 процента в первом квинтиле и 16 процентов в последнем. Доля энергии из растительного белка составила 3,5 и 6,8 процента в первом и последнем квинтилях соответственно.

В итоге выяснилось, что у женщин, которые чаще всего употребляли растительный белок, риск смерти независимо от причины по сравнению с участниками из первого квинтиля сократился на девять процентов, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции — на 12 и 21 процент соответственно. Высокий уровень потребления обработанного красного мяса повышал риск смерти от деменции на 20 процентов. Высокий уровень потребления необработанного мяса, яиц и молочных продуктов связано с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 12, 24 и 11 процентов.

Более высокое потребление яиц увеличивает смертность от рака на 10 процентов. При этом уменьшается риск смерти от деменции на 14 процентов. Потребление мяса птицы уменьшает этот же риск на 15 процентов. Однако точно неизвестно, почему яйца увеличивают риск смерти. Ученые связывают это со способом готовки, поскольку в США яйца часто жарят вместе с беконом.

Замена всего красного мяса, яиц или молочных продуктов орехами снижает риска смерти от всех причин на 12-47 процентов в зависимости от заменяемого типа белка.