В Минздраве назвали прямое показание к вакцинации от COVID-19

Главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов назвал прямое показание к вакцинации от COVID-19. Его слова приводит РБК.

По мнению специалиста, больные сахарным диабетом — самая уязвимая перед коронавирусом группа населения. Такие пациенты страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. «Отсюда — высокий риск смертности. Сахарный диабет — это прямое показание к вакцинации от COVID», — пояснил он.

Врач призвал своих коллег-эндокринологов в регионах как можно оперативнее провести вакцинацию граждан с диабетом, а самих больных — «оставить предрассудки» и прийти в прививочный пункт. «Без защиты маршрут известен — инфекционная больница, а там... В общем, лучше туда не попадать», — заключил Дедов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что принимать лекарства от аллергии до и после вакцинации от коронавируса не стоит. Как объяснили в ведомстве, прием антигистаминных препаратов до прививки не поможет уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры и боли в месте укола. После вакцинации такие лекарства могут негативно повлиять на иммунный ответ.