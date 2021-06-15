Роспотребнадзор призвал не принимать лекарства от аллергии до и после вакцинации

Принимать лекарства от аллергии до и после вакцинации от коронавируса не стоит. С таким призывом к россиянам обратился Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

Как объяснили в ведомстве, прием антигистаминных препаратов до прививки не поможет уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры и боли в месте укола. После вакцинации такие лекарства могут негативно повлиять на иммунный ответ.

В Роспотребнадзоре добавили, что лекарства от аллергии могут помочь тем, кто регулярно принимает их по назначению врача — приостанавливать прием из-за вакцинации не стоит.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как сбить температуру после вакцинации от коронавируса. В ведомстве объяснили, что повышение температуры после прививки — нормальная реакция организма. Чтобы сбить ее, можно принять парацетамол или ибупрофен.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».