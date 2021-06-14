В Роспотребнадзоре описали течение коронавируса после вакцинации

У заболевших COVID-19 после вакцинации болезнь протекает легко и без последствий. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

По ее словам, вероятность заболеть у привитых от коронавируса небольшая, но все-таки она есть.

«В этом случае заболевание будет протекать в легкой форме, (...) и это достаточная причина, чтобы вакцинироваться. При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест и, конечно же, лечиться», — отметила Пшеничная.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сама вакцина от коронавируса на результат теста повлиять не может. Там пояснили, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.