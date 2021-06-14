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Гинцбург предупредил об усилении формирования штаммов коронавируса

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Центре имени Гамалеи заявили о негативной тенденции, ведущей к формированию измененных штаммов коронавируса. По словам директора центра Александра Гинцбурга, причина этого в медленном темпе вакцинации населения, сообщает ТАСС.

«Вакцинироваться нужно быстро, и лучше всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — пояснил Гинцбург.

Ранее директор Центра имени Гамалеи заявил, что в России циркулирует множество собственных штаммов коронавируса. Выявить это помогла система мониторинга штаммов. Ученые изучают их свойства.

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