Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса

Изменение симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Так, в случае одновременного заражения двумя вирусами (микст-инфекции) — риновирусной инфекции и COVID-19 — коронавирус подавляется риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче. При этом проявляется такой несвойственный для коронавируса симптом как обильные выделения из носа.

Боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Также свой вклад в клиническую картину COVID-19 может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений.

Ранее Пшеничная указала, что основным переносчиком новых штаммов коронавируса является молодежь. Она пояснила, что молодые люди легче переносят COVID-19, но активно распространяют вирус, «не осознавая последствий своего легкомысленного поведения». Эксперт отметила, что клинические проявления болезни несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что в России циркулирует множество собственных штаммов коронавируса. «Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских», — сказал он. Выявить это помогла система мониторинга штаммов, созданная российским правительством на базе нескольких научных центров. Специалист добавил, что на данный момент ученые изучают свойства этих вирусов. До этого замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предупредил о возможном появлении московского штамма коронавируса.