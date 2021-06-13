Привитые британцы начали умирать от индийского штамма COVID-19

Треть жителей Великобритании, умерших от индийского штамма коронавируса, получили две дозы западных вакцин. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE), сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Так, были полностью привиты 12 человек из 42 умерших после заражения индийским штаммом — примерно 29 процентов от общего числа. Однако эпидемиолог агентства PHE Меган Колл подчеркнула, что точную причину смерти у вакцинированных пациентов еще предстоит выяснить.

По информации исследователей, случаи заражения индийским штаммом росли экспоненциально с начала мая. При этом только за последнюю неделю зафиксировано более пяти тысяч заболевших. «Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации», — говорится в статье.

О том, что индийский штамм COVID-19 начал стремительно распространяться в Великобритании, стало известно ранее. По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, доля новой разновидности коронавируса достигла 91 процента среди заболевших.

Разновидность так называемого индийского штамма B.1.617 была зафиксирована по меньшей мере в 53 странах. Считается, что «дельта-вариант» на 40-60 процентов заразнее классического коронавируса.