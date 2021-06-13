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Эпидемиолог рассказала об отличительных симптомах индийского штамма коронавируса

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об отличительных симптомах индийского штамма коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

Индийский штамм COVID-19, который также называют дельта-вариантом, считается более заразным по сравнению с другими штаммами SARS-CoV-2. По словам эксперта, его симптомы неспецифические и исключают потерю обоняния, встречающуюся в 70-80 процентах случаев. «Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2», — добавила Пшеничная.

По ее словам, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, включая боли в животе, потерю аппетита, рвоту и тошноту. Также среди симптомов может присутствовать боль в суставах и потеря слуха.

Эксперт уточнила, что по свидетельствам индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у пациентов чаще встречаются диарея и микротромбозы нижних конечностей, в то время как лихорадка и кашель возникают гораздо реже. Эпидемиолог отметила, что потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.

Ранее 13 июня председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть границы России. По мнению лидера ЛДПР, резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несвоевременным закрытием границ с Индией, — по его мнению, в стране распространился индийский штамм инфекции.

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