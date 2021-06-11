В Совфеде прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 в России

Текущий рост заболеваемости COVID-19 в России происходит в основном за счет больших городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, считает сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. Об этом сообщает РИА Новости.

Член Совета Федерации подчеркнул, что на данный момент не удается ускорить кампанию по вакцинации населения. По его мнению, в СМИ и социальных сетях следует активнее распространять достоверную информацию о вакцинах от коронавируса.

«Мало сведений о вакцинах. Если о "Спутник V" информация представлена, то по "КовиВак" сведений мало», — прокомментировал Круглый.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил изменения в схеме лечения коронавирусной инфекции в связи с индийским штаммом.