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Онищенко оценил решение властей Москвы не вводить локдаун

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал решение московских властей не вводить локдаун, несмотря на рекордные показатели заболеваемости в столице. Об этом он сообщил на брифинге в пресс-центре НСН.

«У властей есть для этого все основания. Мы сегодня имеем специфическую профилактику — вакцинацию. Мы мониторим ситуацию, группы риска, определяем тактику вакцинации. В первой десятке по количеству заболевших есть несколько европейских стран. Но они не паникуют. Там говорят: привейся — и езжай, куда хочешь», — заявил он.

Онищенко также призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он отметил, что не надо выбирать между вакцинами — каждая из них безопасна и эффективна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не намерены вводить локдаун. По его словам, сейчас власти могут справиться с ростом заболеваемости без принятия подобных мер.

Из-за роста случаев заболеваемости столичные власти заявили об усилении мощности по диагностике COVID-19. До конца недели число коек для пациентов с коронавирусом увеличат более чем до 14 тысяч – сейчас для инфицированных отведено 12,5 тысячи мест.

В России за последние сутки выявили 11 669 новых случаев коронавируса — это рекордный показатель впервые с 6 марта. Больше всего заражений выявлено в Москве — заболели 5245 человек.

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