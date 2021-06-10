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В России впервые с марта выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 167 949. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

11 699
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Число заражений превысило 11 тысяч впервые с марта — 6 числа было выявлено 11 022 случая COVID-19.

Больше всего заражений выявлено в Москве (5245), Санкт-Петербурге (859) и Московской области (801). Меньше всего — в Еврейской автономной области (6), Ненецком автономном округе (3) и Чукотском автономном округе (1).

За последние сутки умерли 383 человека, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 125 278.

Суточный показатель выздоровлений составил 10 096, общий — 4 771 995.

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