В России выявлено 9977 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 9977 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 145 843. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (3817), Санкт-Петербурге (846) и Московской области (776). Меньше всего — в Магаданской области (4) и Чукотской автономной области (1).

За последние сутки зафиксировано 379 летальных исходов, всего с начала пандемии — 124 496.

Суточный показатель выздоровлений составил 8883, общий — 4 752 085.