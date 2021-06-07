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В России выявили 9429 новых случаев коронавируса

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 9429 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 135 866. Об этом оперативный штаб сообщил в своем в Telegram-канале.

9429
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявили в Москве (3266), Санкт-Петербурге (854) и Московской области (787). Меньше всего — в Тыве (5), Магаданской области (3) и Еврейской автономной области (2).

За последние сутки зафиксировано 330 летальных исходов, всего с начала пандемии — 124 117.

Суточный показатель выздоровлений составил 6756, общий — 4 743 202.

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