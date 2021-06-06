В России выявили 9163 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 9163 новых случая коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число заражений с начала пандемии составило 5 126 437.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2936), Санкт-Петербурге (861) и Московской области (773). Наименьший суточный прирост зафиксирован в Магаданской области (5), Ненецкой и Еврейской автономных областях (по 2).

За последние 24 часа скончались 351 пациент с коронавирусом, с начала пандемии число летальных исходов составило 123 787.

Суточный показатель выздоровления — 7369, общий — 4 736 446.

Накануне в стране выявили меньше случаев заражения — 9145.