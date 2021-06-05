Белоусов исключил третью волну коронавируса в России

Третьей волны коронавируса в России не ожидается, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Его цитирует РИА Новости в субботу, 5 июня.

Ранее в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов России. По его оценке, в настоящий момент доля россиян с иммунитетом к COVID–19 «неплохая».

3 июня Мурашко отмечал, что темпы распространения инфекции по стране снижаются, а говорить о третьей волне пандемии не приходится. Он также неоднократно говорил о важности вакцинации для борьбы с пандемией.

За последние сутки в России выявили 9145 случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2897), Санкт-Петербурге (857) и Московской области (775). Наименьший суточный прирост зафиксирован в Магаданской области (6), Туве (5) и Еврейской автономной области (2). Общее число заражений с начала пандемии составило 5 117 274.