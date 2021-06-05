Глава Минздрава заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов России

Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что граждане остаются мобильными. «Поэтому нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — предупредил глава ведомства.

Ранее Мурашко оценил долю россиян с иммунитетом к коронавирусу. По его словам, на данный момент в России доля людей, имеющих к инфекции иммунитет, «неплохая». «Но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача — элиминация», — подчеркнул он.

3 июня министр заявил, что в стране нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по стране снижается, просто разные регионы по-разному выходят из пандемии.