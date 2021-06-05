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В России выявили 9145 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 9145 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 117 274. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 5 июня.

9145
случаев COVID–19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2897), Санкт-Петербурге (857) и Московской области (775). Наименьший суточный прирост зафиксирован в Магаданской области (6), Туве (5) и Еврейской автономной области (2).

За последние 24 часа скончались 399 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии число летальных исходов составило 123 436.

Суточный показатель выздоровления — 8565, общий — 4 729 077.

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