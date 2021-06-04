Путин заявил о попытках ограничить применение российской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о попытках помешать продвижению российской вакцины от коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей «Спутника V» он назвал странными и контрпродуктивными действия «некоторых наших партнеров, которые откровенно пытаются не допустить любыми способами, ограничить использование российской вакцины». По утверждению Путина, когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия.

При этом, отметил российский лидер, эффективность российской вакцины является одной из самых высоких в мире, а «все побочные явления — лишь повышение температуры на пару часов». «Летальных исходов нет и, надеемся, не будет», — сказал он.

Также Путин призвал объединить усилия стран, чтобы не допустить возобновления пандемии. «Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать все для того, чтобы не политизировать эти процессы», — уверен он.

Ранее 4 июня Путин пообещал помочь иностранцам, желающим вакцинироваться в России. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что это будет сделано оперативно, поскольку «спрос на такую вакцинацию большой».