Путин и Вучич дали старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич дали старт производству российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Сербии. Об этом 4 июня сообщают «Известия».

По данным издания, церемония состоялась в онлайн-формате между двумя столицами. Отмечается, что Сербия стала первой европейской страной, производящей «Спутник V».

Ранее 4 июня канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил Россию за активную борьбу с пандемией COVID-19 и российскую вакцину «Спутник V». Он отметил, что очень рад, что российский препарат представлен уже более чем в 60 странах.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».