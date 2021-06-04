Глава РФПИ назвал сроки начала поставок российской вакцины на экспорт

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал сроки начала поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на экспорт. По его словам, это произойдет не раньше, чем внутренний спрос в стране будет удовлетворен. Интервью с ним опубликовал РБК.

«По мере того как площадки полностью удовлетворяют внутренний спрос, они также могут поставлять вакцину абсолютно без ущерба для внутреннего спроса на внешние рынки. Мы ожидаем, что это будет уже активно происходить начиная с июня», — заявил он.

Дмитриев добавил, что в настоящее время производственные мощности наращиваются для обеспечения вакциной всех россиян. По его словам, предприятия ежемесячно удваивают мощности, благодаря чему препарата во всех регионах страны хватает.

Глава РФПИ отметил, что с помощью вакцины Россия совершила прорыв на рынках фармакологии. Он выразил надежду на то, что впоследствии Москва сможет поставлять и другие препараты в те страны, в которые до сих пор не вела экспорт.

Ранее Дмитриев заявил, что заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой «большой фармы». По его словам, еще до регистрации препарата они начали кампанию по подрыву доверия к открытию российских ученых.