Названы заказчики информационной кампании против российской вакцины

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой «большой фармы». Эти компании он назвал в интервью РБК.

Кроме того, по мнению Дмитриева, в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации препарата, подчеркнул глава РФПИ, началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения в адрес России, сделанные в сентября 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины якобы украли.

По словам главы фонда, раньше многие фармкомпании платили штрафы в миллионы долларов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг», пытаясь уничтожить конкурентов на рынке.

«Мы видим атаки на "Спутник V" в первую очередь в англосаксонской прессе — это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний "большой фармы" и ряда политических игроков, которые настроены против России», — пояснил Дмитриев, добавив, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов связал «некие отставания» от желаемых показателей по вакцинации в России с движением антипрививочников. По его словам, оно «существовало во все времена».

К представителям «большой формы» относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада. В их числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, которые также выпустили свои вакцины от коронавируса.