Россия
 
Последние новости
Роскомнадзор пригрозил замедлить Google в России
Онищенко оценил прогноз главы ВОЗ о появлении нового смертоносного вируса
Литва запретила полеты на свою территорию через Белоруссию
Лавров рассказал о задержанной с создателем NEXTA россиянке
Посадка «заминированного» самолета в Минске обсуждалась с авиакомпанией
Сокровища на 100 миллионов рублей украли из британского замка
Российский миллиардер заявил о скором завершении эпохи нефти и газа
Суд отправил в колонию обманувших россиянина на 36 миллионов рублей сестер
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Samsung высмеяла iPhone
Новости партнеров

В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения числа заболевших COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Россия может рассчитывать на снижение числа заболевших COVID-19 летом при условии, что граждане продолжат соблюдать меры профилактики. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас страна находится на стадии снижения заболеваемости. Горелов отметил, что суточные колебания в ту или иную сторону — законное проявление эпидпроцесса.

«Но через ноль вряд ли мы с вами пройдем, потому что темпы вакцинации пока еще оставляют желать лучшего», — сказал он.

За последние сутки в России обнаружено 8406 новых случаев коронавируса в 82 регионах. За все время пандемии вирус обнаружен у пяти миллионов жителей страны. За прошедшие 24 часа скончались 319 пациентов с COVID-19, 6450 человек поправились. За весь период эпидемии умерли 118,8 тысячи зараженных, еще 4,6 миллиона выздоровели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 154 неописанных штамма коронавируса
Названо число выявленных в России случаев индийского штамма COVID-19
Миру предрекли появление нового смертоносного вируса