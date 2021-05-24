В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения числа заболевших COVID-19

Россия может рассчитывать на снижение числа заболевших COVID-19 летом при условии, что граждане продолжат соблюдать меры профилактики. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас страна находится на стадии снижения заболеваемости. Горелов отметил, что суточные колебания в ту или иную сторону — законное проявление эпидпроцесса.

«Но через ноль вряд ли мы с вами пройдем, потому что темпы вакцинации пока еще оставляют желать лучшего», — сказал он.

За последние сутки в России обнаружено 8406 новых случаев коронавируса в 82 регионах. За все время пандемии вирус обнаружен у пяти миллионов жителей страны. За прошедшие 24 часа скончались 319 пациентов с COVID-19, 6450 человек поправились. За весь период эпидемии умерли 118,8 тысячи зараженных, еще 4,6 миллиона выздоровели.