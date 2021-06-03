Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

Заболеваемость COVID-19 может вырасти к осени, если темп вакцинирования от инфекции будет низким. Об этом предупредил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Онищенко объяснил, что прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая. Он добавил, что коронавирус циркулирует в популяции, и осень — благоприятный период для роста заболеваемости не только им, но и другими болезнями, передающимися таким же путем.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ослабление коронавирусных ограничений в стране станет возможным после того, как 60 процентов населения вакцинируются против COVID-19. По его словам, в таком случае, с учетом количества переболевших, фактически возникнет «хороший иммунитет».

В России зарегистрированы четыре вакцины. Первым регистрацию прошел препарат Спутник V, затем — ЭпиВакКорона, КовиВак и однокомпонентная вакцина Спутник Лайт.