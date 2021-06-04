Канцлер Австрии поблагодарил Путина за «Спутник V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021 поблагодарил президента России Владимира Путина за активную борьбу с пандемией COVID-19 и российскую вакцину «Спутник V». Его слова передает РИА Новости.

Курц отметил, что преодолеть пандемию можно только совместными усилиями всех стран. По его мнению, геополитические различия не должны играть роли в вопросах вакцинации. «Каждый успех в борьбе с коронавирусом — это успех всего мира», — добавил он.

«Я очень рад, что "Спутник V" представлен уже более чем в 60 странах. Мне хотелось бы поблагодарить вас, господин президент Путин, за инициативы в этой сфере», — заключил Курц.

В марте австрийский канцлер призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины на европейский рынок. Также Курц заявлял, что будет готов привиться российской вакциной и китайским препаратом, если их одобрят в странах Евросоюза.

Ранее другая европейская страна, Сербия, рассказала о роли «Спутника V» в отношениях c Россией. Глава межправительственного комитета Сербии по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил, что производство российской вакцины от COVID-19 на сербской территории доказывает отличный уровень отношений Москвы и Белграда.