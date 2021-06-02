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В ВОЗ рассказали о сроках одобрения «Спутника V»

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Фото: Арсений Ребров / РИА Новости

Сроки включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в перечень рекомендованных препаратов будут зависеть от качества представленных данных и их соответствия критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в учреждении.

В документе, направленном организацией, сообщается, что представители ВОЗ уже провели несколько встреч с российскими производителями вакцины. Кроме того, в организации уже приступили к «циклическому обзору» сведений, касающихся клинических данных и информации о процессе производства лекарственного вещества, его составе, качестве и контроле качества при производстве.

Вместе с тем ВОЗ запросил дополнительную информацию о неклинических и клинических испытаниях российского препарата, а также о производстве вакцины. Также сообщается, что организация проведет еще одну инспекцию в июне 2021 года. «[Предполагаемая дата одобрения российской вакцины] будет определена после того, как все данные будут представлены, а инспекции — завершены», — говорится в документе.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что решение ВОЗ по одобрению российского препарата ожидается в ближайшем будущем. Сейчас в списке одобренных ВОЗ вакцин семь препаратов: две вакцины китайских компаний Sinovac и Sinopharm, вакцина Comirnaty (Pfizer и BioNTech), препарат Janssen (Johnson & Johnson), а также вакцины компании Moderna и британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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