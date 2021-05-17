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Глава ВОЗ заявил о вакцинном апартеиде в мире

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Фото: Orlin Wagner / AP

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в условиях вакцинного апартеида, его слова со ссылкой на Парижский форум мира приводит РИА Новости.

Гебрейесус пояснил, что 45 процентов мировых вакцин имеют богатые страны, составляющие только 15 процентов населения планеты. А на страны, составляющие почти половину населения и имеющие существенно более низкие доходы, приходится только 17 процентов вакцин. Гебрейесус назвал такой разрыв огромным, призвав страны делиться вакцинами от коронавируса.

Ранее глава ВОЗ предупредил, что сверхурочная работа дольше 55 часов в неделю увеличивает риск инсульта на 35 процентов, а смерти от ишемической болезни сердца — на 17 процентов, добавив, что ни одна работа не стоит таких рисков.


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