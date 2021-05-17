В ВОЗ предупредили о риске инсульта из-за сверхурочной работы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что сверхурочная работа дольше 55 часов в неделю увеличивает риск инсульта на 35 процентов, а смерти от ишемической болезни сердца на 17 процентов. Такие данные приводятся в докладе ВОЗ и Международной организации (МОТ), передает ТАСС.

Отмечается, что в 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта и 347 тысяч — от болезни сердца, поскольку работали не 35-40 часов в неделю, а 55 и дольше. С 2000 по 2016 год смертность из-за чрезмерной трудовой деятельности от острого нарушения кровоснабжения головного мозга выросла на 19 процентов, а от сердечных заболеваний — на 42 процента. Переработка наибольшим образом сказывается на мужчинах.

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«Ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он добавил, что из-за пандемии коронавируса многие люди перешли на удаленную занятость, в результате чего зачастую стирается грань между домом и работой. Кроме того, ряд компаний вынужденно экономят средства, поэтому сотрудники работают больше за свою прежнюю зарплату.

Глава организации порекомендовал работодателям составить ограничения продолжительности труда для защиты здоровья персонала. Всемирная организация здравоохранения выступила за принятие законов, запрещающих переработки.

Ранее аналитики Goldman Sachs, устроившиеся в американский банк после начала пандемии, пожаловались на «нечеловеческие» условия работы. Отмечается, что им приходится работать в среднем по 95 часов в неделю, то есть почти по 14 часов каждый день без выходных.