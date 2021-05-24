Мир
 
Последние новости
Ryanair рассказала о сотрудниках КГБ на борту севшего в Минске самолета
В Госдуме прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair
Руководство Банка России заподозрили в биржевых махинациях
Белоруссия создала комиссию по инциденту с самолетом Ryanair
Прокуратура потребовала девять лет колонии для главы Меджлиса крымских татар
Суд отменил приговор российскому экс-полицейскому за выстрел в школьницу
Джек Ма уйдет с поста главы основанной им бизнес-школы из-за давления властей
Россиянка восемь километров проехала с мужчиной на капоте и попала на видео
55-летняя женщина потратила все сбережения на тату во все тело и прославилась
Новости партнеров

В Европе объяснили задержку одобрения российской вакцины «Спутник V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) объяснили задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщают «Известия».

По их словам, специалисты еще проводят исследование отечественного препарата. Уже проведены проверки надлежащей клинической практики (GCP) в России и запланирована — производственной практики (GMP). Точные сроки одобрения «Спутника V» в EMA называть не спешат.

«Текущие исследования будут продолжаться до тех пор, пока не будут получены все необходимые доказательства для оформления заявки на получение разрешения на продажу препарата в Европе», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что «Спутник V» может быть сертифицирован до конца июня. Такие сроки назвал министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло, не уточнив, откуда владеет такой информацией.

20 мая сообщалось, что Европа одобрила въезд для привитых туристов. Речь идет о тех препаратах, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российские вакцины в этот список не входят. В этой связи россиянам порекомендовали подождать или поехать в те страны, которые ждут туристов из России.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Около 60 стран уже зарегистрировали «Спутник V». Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мишустин объяснил изменившееся отношение к «Спутнику V»
В Европе одобрили въезд для привитых туристов
Привитым от коронавируса россиянам дали совет после разрешения въезда в Европу