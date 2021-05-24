В Европе объяснили задержку одобрения российской вакцины «Спутник V»

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) объяснили задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщают «Известия».

По их словам, специалисты еще проводят исследование отечественного препарата. Уже проведены проверки надлежащей клинической практики (GCP) в России и запланирована — производственной практики (GMP). Точные сроки одобрения «Спутника V» в EMA называть не спешат.

«Текущие исследования будут продолжаться до тех пор, пока не будут получены все необходимые доказательства для оформления заявки на получение разрешения на продажу препарата в Европе», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что «Спутник V» может быть сертифицирован до конца июня. Такие сроки назвал министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло, не уточнив, откуда владеет такой информацией.

20 мая сообщалось, что Европа одобрила въезд для привитых туристов. Речь идет о тех препаратах, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российские вакцины в этот список не входят. В этой связи россиянам порекомендовали подождать или поехать в те страны, которые ждут туристов из России.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Около 60 стран уже зарегистрировали «Спутник V». Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.