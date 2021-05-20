Привитым от коронавируса россиянам дали совет после разрешения въезда в Европу

Россиянам, которые привились отечественным препаратом от коронавируса, стоит верить и подождать, пока тот одобрит Европейское агентство лекарственных препаратов (ЕМА) или Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), чтобы въехать в Европу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Так Барзыкин прокомментировал решение Совета ЕС утвердить рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по разрешению въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ для экстренного применения. Российские препараты еще не получили соответствующего разрешения от указанных ведомств.

«Ждать, надеяться и верить. Потому что сейчас на рассмотрении находится сейчас "Спутник V" в Европейском союзе. Я думаю, это произойдет в ближайшее время», — сказал он.

Россиянам Барзыкин рекомендовал поехать в те страны, куда имеется возможность въехать, и в те, «где нас ждут». В частности, речь идет о Греции, Кипре, Черногории, Хорватии. «Они готовы нас принимать», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Согласно рекомендациям ЕК, вакцинация препаратами, одобренными ЕМА, может служить основанием для въезда в страны Евросоюза без предъявления документа о сдаче ПЦР-тестов и прохождения обязательного карантина.

В настоящее момент EMA одобрены вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson и китайская вакцина Sinopharm.