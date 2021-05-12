Эксперт назвал сроки открытия стран Европы для туристов

Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс рассказал о сроках открытия стран Европы для иностранных туристов. Своим видением ситуации эксперт поделился в интервью, сообщает РИА Новости.

По мнению Дженкинса, туризм в Европе может вернуться в норму к осени или зиме, а 2021 год будет гораздо лучше, чем 2020-й.

«Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме», — заявил глава Европейской ассоциации по туризму.

Кроме того, спикер отметил, что проведение вакцинации против коронавируса может поспособствовать улучшению ситуации с туризмом в Евросоюзе.

Ранее в мае вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин спрогнозировал, что популярные пляжные страны, такие как Турция, Тунис и Греция, откроются для россиян в конце лета или в начале осени. По его мнению, открытие новых направлений зависит от эпидемиологической обстановки, которая «меняется очень стремительно».

3 мая Еврокомиссия предложила разрешить свободный въезд туристам в страны Европы с июня. При этом отмечалось, что точная дата открытия границ пока не назначена. По данным источника, рекомендации о дальнейшем снятии ограничений будут согласовывать в течение мая, затем Совет ЕС примет окончательное решение.