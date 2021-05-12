Европейская страна начала выдавать шенгенские визы россиянам

Визовый центр Испании начал выдавать россиянам шенгенские визы с 12 мая. Об этом сообщается на сайте визового центра европейской страны.

Так, путешественникам предоставили информацию о правилах приема документов на визы типа C — туристические краткосрочные визы. Согласно данным в памятке, теперь допускается только личная подача документов на продление двух-, трех- и пятилетних шенгенских виз.

Уточняется, что получить разрешение на въезд могут даже те путешественники, у которых до этого была шенгенская виза любой другой страны. Документы на новую визу также примут у владельцев проездных документов длительностью более года, которые закончились в период с 2018-го по 12 мая 2021 года. Кроме того, продление годичных виз станет доступно с 1 июня.

14 апреля сообщалось, что страны Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы, в том числе предоставление отрицательного теста на коронавирус. Существует вероятность, что государства будут просить туристов сделать тест непосредственно перед поездкой, чтобы убедиться в том, что они здоровы и не представляют угрозы для окружающих.