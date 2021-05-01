Италия раскрыла сроки обновления виз россиянам

Италия возобновит выдачу обновленных туристических виз россиянам с 3 мая. Сроки раскрыты на сайте генконсульства в России.

Те, у кого уже есть итальянские туристические визы, истекшие в период с 1 января 2020-го по настоящий момент, вскоре смогут получить новые документы. Срок действия начнется не ранее 1 июня 2021-го.

Из-за пандемии коронавируса срок выдачи виз может достигать 10 рабочих дней, предупредили в посольстве.

20 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Италия планирует открыться для российских туристов летом 2021 года. Точная дата возобновления турпотока пока не названа.

Ранее в апреле российские путешественники перечислили страны, по которым соскучились больше всего из-за закрытых границ. Самым желанным направлением оказалась Италия — ее открытия ждет каждый пятый респондент.