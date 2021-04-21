Италия возобновит выдачу туристических виз для россиян

Итальянские власти в ближайшее время начнут обновлять туристические визы россиян, срок которых истек в период пандемии. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, передает «Интерфакс».

Так, по словам представителя дипмиссии, уже сейчас посольство Италии может начать оформлять туристам въездные документы независимо от того, когда будет разрешено пересечение границы.

20 апреля Терраччано сообщил, что Италия планирует открыться для российских туристов летом 2021 года. Спикер уточнил, что такая возможность рассматривается, однако точная дата возобновления турпотока пока неизвестна.

Ранее в апреле российские путешественники перечислили страны, по которым соскучились больше всего из-за закрытых границ. Самым желанным направлением оказалась Италия — ее открытия ждет каждый пятый респондент.