Черногория анонсировала открытие границ для туристов

Власти Черногории анонсировали открытие границ страны для туристов на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич, передает ТАСС.

Решение принято по примеру Греции, открывшей въезд для туристов со всех стран, в том числе из России, в пятницу, 14 мая. «Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье», — заявил Кривокапич.

Ранее Минздрав Черногории объявил, что власти страны с 13 мая будет предоставлять бесплатные COVID-тесты для уезжающих туристов, чьи страны требуют этого по возвращении.

О предстоящем открытии Черногории для российских туристов без ограничений 20 апреля заявлял министр финансов страны Милойко Спаич. Он уточнил, что все ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование, будут отменены для въезжающих в государство путешественников из России, Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.

В апреле правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян, сообщал российский МИД. Отмечалось, что очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз действует до 31 октября 2021 года. При этом остается необходимость оформлять рабочие и учебные визы.

Ранее, в марте, власти Черногории сообщили, что рассчитывают на возобновление авиасообщения с Россией через полтора месяца. Об этом рассказала госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович. Она выразила желание поскорее восстановить перелеты.