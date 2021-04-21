Российские авиакомпании получили допуски на полеты в 15 стран

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного в среду, 21 апреля, на сайте Росавиации.

В число разрешенных направлений вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иордания, Китай, Северная Македония, Молдавия, Марокко, Сербия, Словения, Таиланд, Хорватия, Черногория, а также Кипр и Мальдивские острова.

Согласно документу, «Аэрофлот» получил допуски на полеты на Кипр, куда может совершать рейсы до семи раз в неделю. Уточняется, что рейсы в Ларнаку и Пафос будут доступны из 11 российских городов.

Однако в Росавиации подчеркнули, что допуск на полеты не подразумевает официальное восстановление авиасообщения с данными странами. «Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Также в список организаций, получивших право летать за границу, вошли «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Азур Эйр», «Икар», Nordwind и Red Wings.

Ранее в апреле МИД России объявил о возможном возобновлении чартерного авиасообщения с Египтом. «Думаю, что практически все уже предрешено», — заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов.