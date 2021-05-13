Черногория предоставит бесплатные COVID-тесты для уезжающих туристов

Черногория с 13 мая будет предоставлять бесплатные COVID-тесты для уезжающих туристов, чьи страны требуют этого по возвращении. Об этом сообщает «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на Минздрав республики.

Как говорила ранее министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, власти страны предоставили бесплатное лечение заболевшим COVID-19 туристам. Кроме того, власти страны отменили ряд ранее введенных коронавирусных ограничений, разрешив движение междугороднего транспорта в выходные дни и отменив комендантский час, действующий до пяти часов утра.

20 апреля министр финансов Черногории Милойко Спаич объявил об открытии границ для российских туристов без ограничений. Он уточнил, что все ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование, отменены для въезжающих в государство путешественников из России, Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.

В апреле правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян, сообщал российский МИД. Отмечалось, что очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз действует до 31 октября 2021 года. При этом остается необходимость оформлять рабочие и учебные визы.

Ранее, в марте, власти Черногории сообщили, что рассчитывают на возобновление авиасообщения с Россией через полтора месяца. Об этом рассказала госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович. Она выразила желание поскорее восстановить перелеты.