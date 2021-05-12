Россияне повально заинтересовались отдыхом в одном городе

Туроператоры начали отмечать повально высокий спрос на отдых в Калининградской области. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, по данным аналитиков, регион сейчас входит в пятерку самых популярных направлений для отдыха — спрос вырос в полтора раза по сравнению с летом 2020 года.

Уточняется, что наиболее востребованными являются отели внутри страны на побережье Балтийского моря. Также отмечается, что спрос на путевки в Калининград остается высоким с конца мая до окончания летнего сезона, а средняя продолжительность поездки — восемь дней.

Кроме того, стало известно, что ажиотаж с покупкой туров в этом году начался с января и продлился до марта. Как сообщили в пресс-службе туроператора TUI, в настоящий момент трудно найти свободные места в береговых гостиницах на летний период.

Ранее, в апреле, россиянин спонтанно отдохнул в Балтийске в Калининградской области и удивился маленьким расходам. Не считая личных трат в поездке, тур обошелся ему в шесть тысяч рублей благодаря кешбэку в 20 процентов.