Россиянин спонтанно отдохнул в Калининграде и удивился расходам

Россиянин спонтанно сорвался в Балтийск в Калининградской области и потратил на тур за три дня шесть тысяч рублей. Своими впечатлениями от отдыха он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал турист, он случайно увидел выгодное предложение — путевка в Балтийск на три дня с перелетом стоила 7,5 тысячи рублей с человека, также он получил кешбэк 20 процентов. В итоге, не считая личных расходов в поездке, тур обошелся ему в шесть тысяч рублей.

Мужчина остановился в хостеле в двухместном номере. Тем не менее, он приятно удивился чистоте номеров. Также россиянин отметил удобное расположение гостиницы и вкусные завтраки за 350 рублей с человека.

«Это не просто ночлежка, а место с историей! Эта гостиница была самой популярной из восьми гостиниц, открытых в Балтийске (Пиллay) в ХХ веке. В этой гостинице в 1963 году останавливался сам Иосиф Бродский!» — рассказал турист.

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По словам автора, все три дня его главным развлечением были прогулки по Балтийской косе. Кроме того, он успел посетить Балтийск, который понравился ему чуть больше, чем Калининград.

«По самому городу тоже гулять очень круто, цветет магнолия, старинные улицы и дома в отличном состоянии, ощущение, что ты не в России совсем», — поделился ощущениями от Балтийска путешественник.

В Калининграде россиянин посоветовал посетить Музей открыток в бывшем доме смотрителя моста. «Оттуда можно за 100 рублей отправить открытку по всей России», — добавил он.

21 апреля сообщалось, что россияне повально заинтересовались отдыхом в Калининграде и Калининградской области. По словам туроператоров, данное направление стало одним из лидеров продаж в этом сезоне на этапе раннего бронирования. Так, загрузка отелей в Калининграде на майские праздники близка к максимальной — уже забронировано 90 процентов мест.