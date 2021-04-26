Россиянка отдохнула в Черногории и назвала поездку «приключением века»

Россиянка отдохнула в Черногории в разгар пандемии и описала поездку фразой «приключение века». Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, изначально она планировала улететь на курорт через Стамбул, однако из-за вспышки коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Тогда путешественница решила добраться до Черногории через Минск, купив путевку в белорусском туристическом агентстве.

Девушка уточнила, что тур обошелся ей в 820 евро на двоих. Так, сперва россиянка путешествовала на поезде Москва — Калининград, а затем сразу поехала в аэропорт.

«Чувствовали себя какими-то героями фильма "Отпуск любой ценой", но на деле все очень понятно, просто и, главное, легально», — резюмировала путешественница.

Также туристка рассказала о плюсах отдыха в средиземноморской стране, отметив относительное отсутствие ограничений. Как описала девушка, в Черногории магазины и рестораны работают без ограничений, почти никто не носит маски, а туристам доступны многочисленные развлечения.

Ранее власти Черногории объявили об открытии границ для россиян. Как уточнил министр финансов Милойко Спаич (Milojko Spajić), все ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование, будут отменены для туристов, прибывающих из России, Белоруссии, Северной Македонии и Украины.