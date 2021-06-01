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ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного использования. Об этом говорится в заявлении организации в Twitter.

Теперь страны, фонды и агентства по закупкам могут быть уверены в том, что китайский препарат отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства.

После того как вакцину включили в список рекомендованных для экстренного применения, могут начаться ее международные закупки и поставки через механизм COVAX. В соответствии с условиями этой программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают вакцины для стран с низкими доходами.

«Мир отчаянно нуждается в большом количестве вакцин против COVID-19, чтобы восстановить равный доступ всех людей к препаратам», — отметила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

Сейчас в списке одобренных ВОЗ вакцин семь препаратов: помимо препарата Sinovac, речь идет о вакцине китайской компании Sinopharm, вакцине Comirnaty (Pfizer и BioNTech), препарата Janssen (Johnson & Johnson), вакцине компании Moderna и британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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