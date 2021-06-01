ВОЗ оценила опасность от нового штамма птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит причин вводить ограничения на торговлю и передвижение в связи с появлением нового штамма птичьего гриппа в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

«Пока вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, спорадическое заражение человека птичьим гриппом неудивительно, что является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа. В связи с этим событием ВОЗ не советует проводить специальный скрининг на пунктах въезда, а также не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю», — приводит агентство слова Язаревича.

Я особой тревоги пока не вижу, если в характеристиках штамма не найдут сверхпатогенных свойств. Если его на исходе весны зарегистрировали, это хороший прогностический признак. Остальное будем наблюдать Геннадий Онищенко депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболевшим оказался 41-летний мужчина. Первые симптомы у него проявились 23 апреля, его госпитализировали. 28 мая стало известно, что анализы показали положительный результат на штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.

Согласно генетическому анализу вируса, инфекция птичьего происхождения и не может «эффективно» заражать людей. В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное, его могут выписать. Во избежание заражения людям рекомендуется не контактировать с птицами, умершими от болезни, и по возможности избегать контактов с живыми птицами.