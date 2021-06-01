ВОЗ оценила опасность от нового штамма птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит причин вводить ограничения на торговлю и передвижение в связи с появлением нового штамма птичьего гриппа в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.
«Пока вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, спорадическое заражение человека птичьим гриппом неудивительно, что является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа. В связи с этим событием ВОЗ не советует проводить специальный скрининг на пунктах въезда, а также не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю», — приводит агентство слова Язаревича.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболевшим оказался 41-летний мужчина. Первые симптомы у него проявились 23 апреля, его госпитализировали. 28 мая стало известно, что анализы показали положительный результат на штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.
Согласно генетическому анализу вируса, инфекция птичьего происхождения и не может «эффективно» заражать людей. В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное, его могут выписать. Во избежание заражения людям рекомендуется не контактировать с птицами, умершими от болезни, и по возможности избегать контактов с живыми птицами.