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Онищенко оценил опасность передавшегося человеку в Китае штамма птичьего гриппа

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Особой тревоги по поводу штамма птичьего гриппа H10N3 из Китая, передавшегося человеку, испытывать не нужно. Так его опасность в разговоре с «Лентой.ру» оценил бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что Китай находится в северном полушарии, а «гриппозная тревога» смещается в южное, где формируется «генетическая кузница опасных для человека штаммов».

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболевшим оказался 41-летинй мужчина. Первые симптомы у него проявились 23 апреля, его госпитализировали. 28 мая стало известно, что анализы показали положительный результат на штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.

Согласно генетическому анализу вируса, инфекция птичьего происхождения и не может «эффективно» заражать людей. В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное, его могут выписать. Во избежание заражения людям рекомендуется не контактировать с птицами, умершими от болезни, и по возможности избегать контактов с живыми птицами.

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