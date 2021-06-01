Онищенко оценил опасность передавшегося человеку в Китае штамма птичьего гриппа

Особой тревоги по поводу штамма птичьего гриппа H10N3 из Китая, передавшегося человеку, испытывать не нужно. Так его опасность в разговоре с «Лентой.ру» оценил бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что Китай находится в северном полушарии, а «гриппозная тревога» смещается в южное, где формируется «генетическая кузница опасных для человека штаммов».

Я особой тревоги пока не вижу, если в характеристиках штамма не найдут сверх патогенных свойств. Если его на исходе весны зарегистрировали, это хороший прогностический признак. Остальное будем наблюдать. Геннадий Онищенко

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболевшим оказался 41-летинй мужчина. Первые симптомы у него проявились 23 апреля, его госпитализировали. 28 мая стало известно, что анализы показали положительный результат на штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.

Согласно генетическому анализу вируса, инфекция птичьего происхождения и не может «эффективно» заражать людей. В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное, его могут выписать. Во избежание заражения людям рекомендуется не контактировать с птицами, умершими от болезни, и по возможности избегать контактов с живыми птицами.