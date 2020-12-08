Вспышка птичьего гриппа произошла во Франции

Минсельхоз Франции рассказал о вспышке птичьего гриппа в стране. Об этом пишет Reuters.

Об этом сообщалось еще в понедельник 7 декабря, однако на тот момент исследователи не были уверены в происхождении болезни. Вирус H5N8 обнаружили на птицефабрике в департаменте Ланды (юго-запад страны), где находятся шесть тысяч уток. Вспышка впервые произошла на ферме Франции: до этого вирус обнаружили в трех зоомагазинах страны еще в середине ноября.

Вокруг птицефермы уже усилили охрану. Отмечается, что вирус активно циркулирует в дикой природе Европы, его передают перелетные птицы. Чтобы предотвратить распространение заболевания, всех уток на ферме могут уничтожить. Reuters напоминает, что вирус не передается через продукты питания, и случаи заболевания среди людей пока неизвестны.

17 ноября власти Дании решили убить 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа H5N8 на птицеферме. Это первый с 2016 года случай, когда птичий грипп был обнаружен у кур.

О вспышке птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 также сообщали в Великобритании, Германии, Нидерландах и России.