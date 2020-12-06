Мир
 
Последние новости
Число задержанных на акции протеста в Минске превысило 300 человек
Тиньков назвал срок своего полного выздоровления
Погба рассказал о последствиях коронавируса
Иран пообещал наказать виновных за сбитый украинский Boeing до годовщины события
Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве
Чубайс выстрелил из пушки
На берегу Каспийского моря нашли почти два десятка мертвых тюленей
Ученица Тутберидзе превзошла два мировых рекорда и выиграла этап Кубка России
Появились подробности нападения подростков на российскую таксистку
Новости партнеров
Прослушать новость

В Англии уничтожили 40 тысяч индеек из-за вспышки птичьего гриппа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

30 тысяч индеек уничтожили на птицеферме в графстве Норфолк на востоке Англии после того, как там была зафиксирована вспышка птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает газета The Sun.

По данным издания, еще более десяти тысячи птиц были уничтожены неделю назад на птицеферме в Северном Йоркшире, чтобы остановить вспышку того же заболевания. По данным британского Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, всего с начала ноября в Англии зафиксировали семь вспышек птичьего гриппа H5N8.

Кроме того, была зафиксирована одна вспышка заболевания, вызыванная низкопатогенным штаммом гриппа H5N1. Однако, ветслужбы Великобритании в связи с этими событиями подчеркивают, что угроза для здоровья людей «находится на крайне низком уровне».

Тем не менее, начиная с 14 декабря в Англии, Шотландии и Уэльсе вступают в силу более строгие требования к предприятиям, которые разводят домашнюю птицу, чтобы не допустить новых вспышек.

Между тем в Великобритании индейки являются одним из главных украшений рождественского стола. Если птичий грипп продолжит распространяться, а индеек будут массово уничтожать и дальше, в продовольственных магазинах в канун Рождества может возникнуть дефицит этой птицы.

17 ноября сообщалось, что власти Дании решили убить 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа H5N8 на птицеферме.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bird flu outbreak at Norfolk farm sees 30,000 turkeys culled sparking fears over Christmas supplies
В Дании решили убить 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа
В российском регионе выявлены очаги птичьего гриппа