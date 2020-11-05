Германию и Нидерланды атаковал опасный вирус

Немецкую землю Шлезвиг-Гольштейн атаковал опасный вирус гриппа птиц подтипа H5N8 (птичий грипп). Об этом сообщает Reuters.

Местные власти сообщили, что восемь цыплят умерли в течение короткого времени на одной ферме. Известно, что остальных больных птиц выявили и утилизировали. Кроме того, вирус был подтвержден на птицефабрике в другой земле Германии — Нижняя Саксония. С подобной проблемой столкнулись и Нидерланды, где министерство сельского хозяйство приказало забить 200 тысяч кур.

В этом году очаг птичьего гриппа обнаруживали и в России. Так, впервые это было в Челябинской области в начале августа, когда вирус гриппа птиц подтипа H5N8 нашли в трупах четырех домашних гусей и дикой утки, отобранных в Увельском районе на берегах озер Песчаное и Табыньша. Затем вирус фиксировали в Омской области и Татарстане.

Высокопатогенный птичий грипп — это остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.

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