Украина сообщила о вспышке опасного вируса гриппа птиц на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

Вспышка была зафиксирована специалистами на частной птицеферме в селе Кандыбино Николаевской области. На подворье заразились и умерли десять особей домашней птицы, причиной стал серотип вируса гриппа H5N1.

Информация была передана украинской стороной в международную организацию в субботу, 5 декабря.

4 декабря стало известно о вспышке птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 на востоке Великобритании. На птицеферме в графстве Норфолк в этой связи уничтожили около 30 тысяч индеек. Начиная с 14 декабря в Англии, Шотландии и Уэльсе вступают в силу более строгие требования к предприятиям, которые разводят домашнюю птицу, чтобы не допустить новых вспышек.

В ноябре сообщалось о вспышке птичьего гриппа в Дании.

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