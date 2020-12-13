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В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

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Фото: Pixabay

С начала 2020 года в десяти префектурах Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В частности, 13 декабря стало известно о выявлении случаев заражения в префектуре Сига. В связи с этим Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны провело экстренное совещание, на котором правительство пообещало помочь региону в борьбе с распространением инфекции.

Ранее из-за вспышки птичьего гриппа в Хиросима, Миядзаки, Вакаяма, Оита, Кагава, Нара, Фукуока, Хёго и Окаяма было уничтожено более 2,5 миллиона кур.

8 декабря сообщалось, что вспышка птичьего гриппа произошла во Франции. Вирус H5N8 обнаружили на птицефабрике в департаменте Ланды (юго-запад страны), где находятся шесть тысяч уток. Вспышка впервые произошла на ферме Франции: до этого вирус обнаружили в трех зоомагазинах страны еще в середине ноября.

О вспышке птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 также сообщали в Великобритании, Германии, Нидерландах и России.

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