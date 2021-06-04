Сербия рассказала о роли «Спутника V» в отношениях c Россией

Глава межправительственного комитета Сербии по сотрудничеству с Россией Ненад Попович рассказал о роли «Спутника V» в развитии отношений с Россией. Его слова передает ТАСС.

Политик заявил, что производство российской вакцины от COVID-19 на сербской территории доказывает отличный уровень отношений Москвы и Белграда. «Это подтверждение наилучшего политического, экономического и научно-технического сотрудничества между двумя нашими странами», — подчеркнул он.

Попович также отметил высокую степень доверия между лидерами двух стран. Он напомнил, что запуск производства «Спутника V» в стране стал возможным благодаря переговорам президента России Владимира Путина с сербским лидером Александром Вучичем. Политик подчеркнул, что благодаря российскому препарату сербская сторона усилит борьбу с пандемией и будет готова помочь другим странам Европы.

14 апреля стало известно, что в Сербии началось производство российской вакцины от коронавируса. Отмечается, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V». Препарат будет создаваться на базе института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.